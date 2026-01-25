Stay up to date with notifications from The Independent

Undav sella victoria 3-0 del Stuttgart sobre Gladbach en la Bundesliga

ALEMANIA-LIGA (AP)

Deniz Undav anotó y el Stuttgart se recuperó de su derrota ante la Roma en la Liga Europa al vencer el domingo 3-0 en la Bundesliga al Borussia Mönchengladbach.

Los visitantes sufrieron un revés temprano cuando Jamie Leweling concedió un penal en el minuto 11 al golpear el balón con su brazo. Pero Alexander Nübel detuvo el tiro de Haris Tabaković y la tarde de Gladbach no mejoró.

Leweling compensó su error anterior con el primer gol a los 30 minutos y el Stuttgart consiguió un merecido segundo gol al 68 cuando Joe Scally del Gladbach desvió el tiro de esquina de Chris Führich con la espalda.

Undav, quien había ingresado al campo al 60, selló la victoria al 74. Fue el undécimo gol esta temporada para el delantero alemán.

Hubo silbidos de los aficionados del Gladbach al final del partido tras la cuarta derrota de su equipo en seis encuentros.

El Stuttgart, que perdió 2-0 ante la Roma el jueves, se mantuvo cuarto en la Bundesliga en el último lugar de clasificación para la Liga de Campeones.

El Freiburg recibe más tarde al Colonia.

El líder de la liga, Bayern Múnich, perdió por primera vez esta temporada el sábado.

