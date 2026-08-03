Un sencillo de Colt Emerson deja tendidos a los Mellizos y da el 7-6 a Marineros

Colt Emerson conectó un sencillo hacia el jardín derecho en la novena entrada para impulsar desde tercera al corredor emergente Stuard Fairchild y darle a los Marineros de Seattle su segunda victoria consecutiva dejándolos en el terreno ante los Mellizos de Minnesota, 7-6 el domingo.

Los Marineros habían desperdiciado una ventaja de 6-0 cuando los Mellizos anotaron cinco carreras en la octava, y luego empataron el juego con el jonrón de apertura de la novena de Luke Keaschall.

Josh Naylor abrió la novena de Seattle con un sencillo al derecho. Después de que Cal Raleigh se ponchó, el dominicano Victor Robles conectó un batazo al centro. Naylor se lanzó hasta tercera, superando el tiro con una barrida fuerte, y Robles llegó a segunda. Naylor quedó adolorido tras la barrida, pero salió del campo por su propio pie y fue reemplazado por Fairchild, quien fue ascendido desde Triple-A Tacoma el sábado.

Emerson luego envió un lanzamiento 1-2 que rebotó en el guante del primera base Victor Caratini, y Fairchild anotó con facilidad.

George Kirby, de quien se ha hablado en rumores de canje durante todo el fin de semana previo a la fecha límite de cambios del lunes, lanzó siete entradas en blanco por Seattle. Permitió cinco hits, todos sencillos, ponchó a tres y dio solo una base por bolas.

El relevista mexicano Andrés Muñoz (5-4) se acreditó la victoria pese a permitir el jonrón del empate en su segundo lanzamiento de la novena.

Yoendrys Gomez (2-1) cargó con la derrota por Minnesota.

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