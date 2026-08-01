Arozarena anota en la 9na y Marineros cortan racha de derrotas al vencer 4-3 a Mellizos

El cubano mexicano Randy Arozarena anotó en la novena entrada gracias a un rodado de Cal Raleigh que terminó en out en primera base, y los Marineros de Seattle cortaron una racha de tres derrotas con una victoria el sábado de 4-3 sobre los Mellizos de Minnesota.

Arozarena abrió la entrada con un doble ante Andrew Morris (4-3) y avanzó a tercera con un elevado a lo profundo del jardín izquierdo de Dominic Canzone. Después de que los Mellizos otorgaran un boleto intencional al dominicano Julio Rodríguez, Raleigh conectó un fuerte rodado hacia el primera base Royce Lewis, quien pisó la inicial para concretar el out.

Arozarena salió disparado hacia el plato, y el tiro de Lewis a home llegó demasiado tarde. Arozarena se embasó tres veces y anotó tres de las cuatro carreras de Seattle.

El mexicano Andrés Muñoz (4-4) se llevó la victoria por Seattle. Gabe Speier lanzó dos tercios de entrada antes de que Muñoz entrara con dos outs en la octava.

Rodríguez impulsó una con un sencillo dentro del cuadro con las bases llenas, y Mitch Garver recibió una base por bolas con las bases llenas ante Connor Prielipp para cerrar un turno de 11 lanzamientos.

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