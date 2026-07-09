Un pelotazo con la casa llena desata un rally de 5 carreras y los Mets vencen 6-2 a Reales

Jared Young fue golpeado con las bases llenas en la octava entrada, lo que desencadenó un rally de cinco carreras que impulsó a los Mets de Nueva York a una victoria de 6-2 sobre los Reales de Kansas City la noche del miércoles.

Young recibió un slider de 90 mph en el codo derecho lanzado por Alex Lange (0-4), quien permitió cinco corredores consecutivos en base con dos outs. Brett Baty sacó del juego a Lange con un sencillo de dos carreras y Young anotó con un lanzamiento descontrolado del dominicano José Cuas, quien luego permitió un sencillo productor del venezolano Francisco Álvarez.

Brooks Raley (3-3) sorteó el doble de Lane Thomas en la octava.

El novato A.J. Ewing conectó el primer jonrón de apertura de su carrera, un batazo de 420 pies ante el abridor Steven Cruz. Ewing es el quinto jugador de los Mets en conectar un jonrón de apertura esta temporada.

El venezolano Salvador Pérez conectó un sencillo impulsor y Carter Jensen aportó un doble productor de carrera por los Reales.

El jardinero derecho Tyler Tolbert se fue de 3-0, una noche después de terminar de 6-5 e igualar el récord de las Grandes Ligas con imparables en 12 apariciones consecutivas al plato. Pero el jugador de 28 años le robó al boricua Francisco Lindor un extrabase impulsor con una atrapada estrellándose contra la pared para cerrar la tercera entrada.

El abridor de los Mets, Christian Scott, permitió tres hits y ponchó a cinco en cinco entradas sin permitir carreras.

Los equipos se combinaron para 17 hits, una noche después de sumar 32, cuando los Reales remontaron un déficit de cinco carreras en una victoria de 16-12.

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