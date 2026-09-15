Un pase de pala 'Heisman' de los años 30 marca el 31-10 de Chiefs ante Denver, y quizá la temporada

Bien podría haber sido la primera vez que Patrick Mahomes se colocaba en una postura de tres puntos desde que era niño, pero así se hacían las cosas en la década de 1930, cuando se grabó la película granulada del partido en blanco y negro que inspiró la jugada.

El quarterback de los Chiefs estuvo acompañado en el backfield, cerca de la línea de gol de Denver, por el mariscal de campo suplente Justin Fields y el corredor Kenneth Walker III.

Mahomes recibió el centro al incorporarse desde su postura y, con todos entrando en movimiento a la vez, soltó un pequeño pase tipo pala a Walker, que cruzaba por delante de él, y este se coló en la zona de anotación para el touchdown.

“Se llamaba ‘Heisman’. No recuerdo exactamente quién la ejecutó porque era en blanco y negro y estaba rayada cuando la vimos. Fue una jugada que el coach (de la línea ofensiva) (Andy) Heck nos trajo”, comentó Mahomes sobre la jugada creativa al final de la noche del lunes.

Fue apenas una jugada dentro de una actuación dominante, pero subrayó algo importante sobre la paliza 31-10 de los Chiefs al campeón del Oeste de la AFC, los Broncos, la noche del lunes: habían vuelto a divertirse.

La temporada pasada fue decididamente poco divertida para los Chiefs, que venían de tres apariciones consecutivas en el Super Bowl. Desde el momento en que Xavier Worthy se lesionó por culpa de un compañero durante una derrota en Brasil para abrir la campaña, hasta el instante en que Mahomes se rompió ligamentos de la rodilla y quedaron eliminados de la contienda por los playoffs, todo el recorrido fue un ejercicio de frustración.

Los Chiefs terminaron 6-11. Denver puso fin a su racha de nueve años en la cima de la división. Y de pronto la gente se preguntaba si un núcleo envejecido de Mahomes, el ala cerrada Travis Kelce y el tackle defensivo Chris Jones ya había quedado demasiado lejos de su mejor nivel.

Todos ellos desempeñaron un papel para cobrarse algo de revancha la noche del lunes.

Mahomes lanzó para 184 yardas y dos touchdowns, además de correr para otra anotación, demostrando que su rodilla izquierda reparada quirúrgicamente estaba perfectamente bien, exactamente nueve meses después del día en que se lesionó. Kelce atrapó un pase de 59 yardas y terminó con tres recepciones para 71 yardas, para deleite de su nueva esposa, Taylor Swift, quien vio el partido en un palco junto al actor Tom Cruise. Y Jones fue pieza central de una defensa que limitó a los Broncos a apenas 176 yardas totales, y coronó su actuación al caer sobre un balón suelto.

“No voy a decir que se siente diferente. Es una forma positiva (de empezar), y hay mucho impulso con el que podemos seguir, de cara a la temporada. Sigue siendo un solo partido. Hay mucho que podemos aprender de esto. Siento que hubo muchas jugadas, como defensa, que dejamos sobre el campo. Vamos a ver el video y ver en qué podemos mejorar. Vamos a aprovechar este impulso de esta victoria”, afirmó Jones.

Qué está funcionando

Los Chiefs estaban decididos a correr el balón, dándoselo a Walker siete veces en la serie inicial. Su gran contratación como agente libre terminó con 173 yardas por tierra, además de dos touchdowns totales, dándole a Kansas City una amenaza en el backfield que no había tenido en muchísimo tiempo.

Qué necesita ayuda

Los Chiefs fueron castigados siete veces para 60 yardas. Las banderas también fueron un problema la temporada pasada y, aunque no necesariamente les costaron en la victoria sobre Denver, es algo que los Chiefs deben corregir de aquí en adelante.

Acciones al alza

El defensivo profundo Nohl Williams hizo jugadas prácticamente por todas partes después de que la selección de primera ronda Mansoor Delane salió con una lesión en el hombro tras su intercepción en la primera serie del partido.

Los Chiefs tuvieron que reconstruir casi toda su secundaria en la temporada baja, y sería un avance bienvenido si Williams —una selección de tercera ronda en el draft de 2025— pudiera emerger como una estrella.

Acciones a la baja

Rashee Rice convirtió una recepción corta en touchdown, rebotando contra un par de defensores de Denver en el camino. Pero durante la mayor parte de la noche, los receptores abiertos de los Chiefs tuvieron dificultades para separarse, y eso limitó la capacidad de Mahomes para enviar el balón profundo.

Lesiones

Delane se perdió una parte de la temporada baja por una lesión en el hombro derecho, y existe preocupación de que haya agravado la misma lesión contra Denver. El linebacker Cooper McDonald también se lastimó la rodilla en el primer cuarto y no regresó.

___

Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP