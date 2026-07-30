Un par de jonrones tempraneros impulsa la blanqueada 3-0 de los Rays ante Rangers

Yandy Díaz y Ryan Vilade conectaron jonrones en la primera entrada y cinco lanzadores se combinaron para permitir cuatro imparables, mientras los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Rangers de Texas la noche del miércoles.

Ian Seymour (7-2) permitió apenas dos hits en 4 2/3 entradas de relevo largo, detrás del abridor Casey Legumina, quien concedió un imparable en 1 2/3 entradas. Garret Cleavinger salió de un atasco en la séptima entrada, y Kevin Kelly ponchó a los tres bateadores en la octava.

Bryan Baker concretó su 19no salvamento consecutivo y el 29no en total con una última entrada en blanco para cerrar la novena blanqueada de la temporada para Tampa Bay, líder del Este de la Liga Americana. Fue el tercer cero que colgado por los Rays en cuatro juegos.

El abridor de Texas, MacKenzie Gore (6-9), permitió tres hits y ponchó a nueve en siete entradas, retirando a 20 de los últimos 21 bateadores que enfrentó. Los Rangers mantuvieron a los Rays sin hit durante las últimas 7 2/3 entradas.

Tampa Bay atacó a Gore en la primera entrada, ya que el cubano Díaz abrió con un batazo de 372 pies hacia el jardín derecho por la banda contraria. El mexicano Jonathan Aranda siguió con un doble antes de que Vilade conectara un jonrón de dos carreras con un out que golpeó el “D” Ring en el jardín izquierdo.

Seymour permitió un doble con un out en la tercera antes de retirar a 10 bateadores consecutivos.

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