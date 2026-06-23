Un liderato asegurado y otro en juego: México y Brasil encaran su cierre de grupos

Mientras que México se toma su último partido de la fase de grupos con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación y el liderato del grupo, la pentacampeona Brasil aún tiene deberes por cumplir.

Las dos selecciones latinoamericanas tienen necesidades distintas previo a sus duelos contra la República Checa y Escocia, respectivamemte en la jornada del miércoles.

En un Mundial que se juega parcialmente en casa, México busca conseguir algo inédito: alcanza las semifinales por primera vez en su historia. En el camino han ido reescribiendo su historia.

El Tri va por más

El Tri nunca había ganado un partido inaugural del torneo en siete ocasiones previas y lo hizo al vencer a Sudáfrica 2-0. Tampoco había podido ganar fuera del Estadio Azteca en partidos realizados en casa y lo hizo al imponerse a Corea del Sur en Guadalajara.

Ahora buscará terminar una fase de grupos con el pleno de tres victorias y superar su récord de dos triunfos y un empate en una primera fase que consiguió como local en 1986 y luego en Corea- Japón 2002, ambas con Javier Aguirre presente, primero como jugador y luego como entrenador.

“Nosotros hablamos y nos la creímos desde el día uno que íbamos a competir y a trabajar para hacer historia”, dijo el volante Luis Romo, quien anotó el gol del triunfo ante Corea. “Pero primero hay que ir paso a paso y confiando en nosotros”.

Por las reglas de desempate de este Mundial, los mexicanos ya amarraron el primer puesto sin importar lo que ocurra ante Chequia, pero no se pueden confiar porque una derrota los podría condenar a enfrentar a un segundo lugar de grupo en un lugar de un tercero.

“En el fútbol hay que saber pasar de página, no podemos pensar que estamos muy bien porque se viene un partido complicado ante Chequia y luego ver que rival nos toca, hay que poner a los analistas a ver y especular quién podría ser”, dijo Aguirre.

Los checos llegan al encuentro con la urgencia de ganar para asegurar el tercer sitio porque un empate o derrota los podría dejar fuera de la contienda.

“Son bravísimos los checos, son un equipo de mucho desgaste físico los vimos en sus dos partidos ante los rivales de grupo y no va a ser fácil”, dijo Aguirre.

El encuentro será el primero oficial entre ambos países, que se enfrentaron en dos partidos amistosos en 2000 y dividieron triunfos.

México sí enfrentó a la extinta Checoslovaquia en el Mundial de 1962 y se impuso 3-1 para conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo.

Brasil, ganar es lo único

A diferencia de los mexicanos que ya amarraron el primer puesto sin importar lo que ocurra, los brasileños son líderes sobre Marruecos en el Grupo C sólo por diferencia de goles por lo que requieren ganar y además estar atento a otro resultado.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti inició su campaña con un empate 1-1 contra Marruecos y después se impuso 3-0 sobre Haití. Vinícius Júnior marcó en ambos partidos.

Escocia virtualmente tiene asegurado un sitio como uno de los mejores terceros lugares, pero una sorpresiva victoria lo mandaría al segundo sitio relegando a los pentacampeones al tercer escalón, algo impensado.

Para salir con el triunfo, Brasil deberá sobreponerse a la ausencia de Raphinha, quien se lesionó el bíceps femoral derecho en el primer tiempo del partido ante los haitianos, pero la buena noticia es que Ancelotti dijo que el equipo ya podría contar con Neymar, quien se perdió los primeros dos encuentros por lesión.

La baja de Raphinha merma el potencial de la Canarinha, que arribó al Mundial con varios ausentes de peso como Eder Militao, Rodrigo y Estevao.

El encuentro será el quinto entre ambos países en Copas del Mundo. Brasil ha ganado los últimos cuatro en las ediciones de 1982, 1990 y 1998 y empató el primero en Alemania 1974.

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