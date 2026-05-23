Un error en la octava arruina el regreso de Gerrit Cole y los Rays vencen 4-2 a los Yankees

Gerrit Cole lanzó seis entradas sin permitir carreras en su regreso tras una cirugía de reemplazo de ligamento del codo, pero un error del campocorto panameño José Caballero derivó en una octava entrada de cuatro carreras que impulsó a los Rays de Tampa Bay a superar 4-2 a los Yankees de Nueva York el viernes por la noche, para su 16ta victoria en 19 juegos.

Austin Wells conectó un jonrón por primera vez desde el 28 de abril, un batazo en la quinta entrada ante Nick Martinez, antes de que Tampa Bay reaccionara para propinarles a los Yankees su tercera derrota consecutiva y la 10ma en 14 juegos. Los Rays, con el mejor récord de las Grandes Ligas con 34-15, tienen marca de 4-0 contra los Yankees y abrieron una ventaja de 5,5 juegos en el Este de la Liga Americana sobre Nueva York.

La estrella de los Yankees, Aaron Judge, se fue de 4-0 con un elevado que terminó el juego hasta la pista de advertencia del jardín central con un corredor en base, y atraviesa una mala racha de 1 hit en 24 turnos que bajó su promedio a .245. Judge suma 11 juegos seguidos sin impulsar carreras, la mayor cifra de su carrera.

Cole, un derecho de 35 años que fue operado en marzo de 2025, permitió dos imparables y otorgó tres bases por bolas, además de ponchar a dos. El seis veces All-Star y ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2023 promedió 96,1 mph con su recta de cuatro costuras.

Caballero, de vuelta en el campocorto tras perderse 10 días por un dedo fracturado, dejó que el roletazo de un bote de Chandler Simpson rebotara en su guante al inicio de la octava.

El dominicano Junior Caminero conectó un sencillo ante Tim Hill (0-2), el mexicano Jonathan Aranda siguió con un doble impulsor y el cubano Yandy Díaz recibió base por bolas intencional. Richie Palacios pegó un batazo de regreso al lanzador que pudo haber sido una doble matanza de 1-2-3, pero la pelota rebotó en el guante de Hill cuando saltaba, pasó por encima de Caballero y se internó en el jardín central para un sencillo de dos carreras. Ryan Vilade añadió un elevado de sacrificio.

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