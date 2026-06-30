Un bat flip de 421 pies, un grito de 'Venezuela' y lágrimas de Willson Contreras por su país

El primera base de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, sabe que la gente de su Venezuela natal está sufriendo mientras intenta lidiar con las consecuencias de un par de terremotos masivos que dejaron cientos de muertos.

La necesidad de volver a casa para ayudar es real. Esa no es una opción para Contreras en este momento, así que hizo lo que pudo para mostrar que lo que está ocurriendo en su país no está lejos de su mente el lunes por la noche contra Washington.

Contreras hizo un enorme bat flip después de conectar un jonrón de 421 pies en lo que terminó siendo una victoria de Boston por 6-3. Luego se quebró en llanto en el dugout, desahogando la angustia que ha sido constante desde que partes de su tierra natal quedaron reducidas a escombros la semana pasada.

“Todo lo que está pasando en Venezuela no es fácil de ocultar. No es fácil simplemente presentarse y jugar con todo lo que está pasando en mi país”, declaró Contreras a los reporteros tras el juego.

La urgencia de hacer algo, lo que sea, para ayudar es real. Contreras miró hacia el dugout de Boston y gritó “Venezuela” antes de dar la vuelta a las bases tras un batazo de tres carreras para llegar a 18 cuadrangulares en la temporada.

“Siento que podría estar allá ayudando a la gente y no puedo hacerlo”, expresó. “Y el jonrón simplemente representa algo por lo que le pido a Dios que suceda, porque es lo único que puedo hacer por Venezuela ahora mismo físicamente. Y por eso me emocioné”.

Contreras, de 34 años, nació en Puerto Cabello, a unas tres horas al oeste de la capital, Caracas. Describió su frustración por reportes de voluntarios y paquetes de ayuda que han tenido dificultades para llegar a quienes los necesitan.

“Es horrible ver tantas cosas malas pasando en Venezuela”, manifestó. “No creo que merezcamos todo esto. Somos un buen pueblo. Un buen país. Somos buena gente”.

La noche de Contreras en el terreno terminó un poco antes. El umpire de primera base, Nic Lentz, lo expulsó en la segunda entrada después de que Lentz determinó que Contreras no frenó el swing ante un lanzamiento de Miles Mikolas que terminó siendo un ponche.

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