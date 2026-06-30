Jazz Chisholm Jr. de Yankees sale del juego tras chocar con Jasson Domínguez

El segunda base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr. abandonó el partido del lunes por la noche contra los Tigres de Detroit tras una violenta colisión con el jardinero derecho dominicano Jasson Domínguez.

Con los Yankees abajo 7-0 en la cuarta entrada, Hao-Yu Lee conectó un elevado alto hacia el jardín derecho corto. Chisholm retrocedió e intentó hacer la atrapada, pero Domínguez se lanzó hacia adelante y atrapó la pelota mientras su guante golpeaba a Chisholm en el rostro.

Chisholm cayó de inmediato sobre el césped y permaneció boca arriba durante varios minutos mientras el preparador físico Tim Lentych y el mánager Aaron Boone lo revisaban.

Tras unos minutos, Chisholm se puso de pie y salió del terreno caminando lentamente por sus propios medios. Fue reemplazado en la segunda base por Oswaldo Cabrera, de Venezuela.

Domínguez se mantuvo en el juego y, en la siguiente jugada, se estrelló con fuerza contra la pared del jardín al atrapar el batazo de Kerry Carpenter para cerrar la cuarta.

Chisholm se ponchó en su único turno al bate y batea para .222 con 12 jonrones y 33 carreras impulsadas en 81 juegos esta temporada.

El ampáyer de primera base Todd Tichenor lo expulsó el domingo por la noche en la derrota de Nueva York 5-4 en 10 entradas en Boston, cuando estrelló su casco contra la tierra detrás del plato tras poncharse en un swing contenido ante Sonny Gray.

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