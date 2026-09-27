Tyson Bagent supera el protocolo de conmoción de la NFL y podría jugar con los Bears ante Eagles

El quarterback de los Bears de Chicago, Tyson Bagent, ha superado el protocolo de conmoción de la NFL, por lo que cabe la posibilidad de que juegue el lunes por la noche ante los Eagles de Filadelfia.

Los Bears anunciaron el domingo que Bagent no tiene designación de lesión para su partido de la Semana 3.

Bagent volvió a entrenar el sábado después de sufrir una conmoción cerebral en la derrota del fin de semana pasado por 9-3 ante Minnesota. Bagent ingresó contra los Vikings después de que Caleb Williams salió por una lesión en el tendón de la corva derecho.

Se espera que Case Keenum o Bagent sean titulares contra los Eagles. Ninguno de los dos jugadores ha sido titular en un partido de temporada regular desde 2023.

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