Bulls adquieren a Buddy Hield en canje con Hornets por Rob Dillingham

Los Bulls de Chicago adquirieron al escolta veterano Buddy Hield y dinero en efectivo de los Hornets de Charlotte a cambio del escolta Rob Dillingham.

Los equipos anunciaron el traspaso el domingo.

Hield, de 33 años, cambia de equipo por segunda vez en cinco días. Fue traspasado de Atlanta a Charlotte el martes.

Hield jugó la temporada pasada con Golden State y Atlanta, promediando 7,6 puntos en 51 partidos. Fue traspasado de los Warriors a los Hawks en febrero.

Chicago, que terminó con marca de 31-51 la temporada pasada, está en reconstrucción bajo una nueva dirigencia. Bryson Graham llegó como vicepresidente ejecutivo de operaciones en mayo, y Tiago Splitter fue contratado como entrenador en junio.

Los Bulls seleccionaron a Caleb Wilson y Dailyn Swain en la primera ronda del draft en junio. También firmaron a Norman Powell en la agencia libre.

Dillingham, que cumple 22 años en enero, fue la selección número 8 del draft de 2024. Fue traspasado de Minnesota a Chicago en el acuerdo por Ayo Dosunmu en febrero.

El jugador de Carolina del Norte promedió 6,3 puntos y 2,2 asistencias en 65 partidos la temporada pasada.

Dillingham se suma a un equipo de Charlotte que terminó 44-38 el año pasado, en su primera temporada ganadora desde 2021-22. Los Hornets vencieron al Miami Heat 127-126 en el torneo de play-in de la NBA antes de ser eliminados por el Magic de Orlando en su siguiente partido.

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