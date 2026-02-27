Stay up to date with notifications from The Independent

Tyrese Maxey rompe récord de triples de los 76ers que vencen 124-117 al Heat

Tyrese Maxey rompió el récord de la franquicia de los 76ers de triples que le pertenecía a Allen Iverson, al terminar con cinco triples y 28 puntos en la victoria de Filadelfia el jueves por 124-117 sobre el Heat de Miami.

Maxey también sumó 11 asistencias y ayudó a estabilizar a los Sixers después de que desperdiciaran una ventaja de 16 unidades al descanso. Joel Embiid aportó 26 puntos y 11 rebotes, y Kelly Oubre anotó 21 para Filadelfia, que ha ganado tres seguidos tras perder los cuatro anteriores.

Bam Adebayo registró 29 tantos y 14 rebotes, y Tyler Herro anotó 25 puntos para el Heat, que ha perdido dos consecutivos.

Maxey llegó al encuentro con 882 triples, tres menos que Iverson, y rompió el récord cuando quedaban 1:38 del primer cuarto. Encestó sus cinco triples — máximo de su carrera en un periodo— y anotó 20 puntos solo en el primer cuarto. Terminó 5 de 12 desde más allá del arco.

Maxey, de 25 años, suma 887 triples a mitad de su sexta temporada; Iverson disputó sus primeras 10 temporadas y partes de dos más con los Sixers.

