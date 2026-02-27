Matsui es baja del Clásico Mundial con Japón y está en duda para iniciar la temporada con los Padres

El relevista de los Padres Yuki Matsui no lanzará por Japón en el Clásico Mundial y el estatus del zurdo para el juego inaugural de San Diego en la temporada dentro de un mes resulta incierto debido a una distensión en la ingle izquierda.

Matsui siguió lanzando desde terreno plano el jueves, una semana después de acortar una sesión de práctica de bateo debido al problema inguinal.

“Ahora mismo, sólo estoy continuando la progresión de lanzamientos, recuperando intensidades y distancias al practicar atrapadas”, les explicó Matsui a los reporteros. “Una vez que esté lo suficientemente bien, entonces empezaré a lanzar desde el montículo. Pero en cuanto a cuándo, todavía no lo sabemos”.

Matsui, de 30 años y que tiene marca de 7-3 con efectividad de 3,86 en 125 apariciones en dos temporadas desde que firmó un contrato de 28 millones de dólares por cinco años con los Padres, también comentó que aún no estaba seguro sobre el día inaugural de la campaña. El primer juego de San Diego es el 26 de marzo en casa contra Detroit.

Japón, campeón defensor del Clásico Mundial, abre esta edición contra Taiwán el 6 de marzo en el Tokyo Dome. Matsui fue reemplazado en el roster de Japón por el zurdo Yumeto Kanemaru, de los Chunichi Dragons.

“Tenía muchas ganas de jugar con ellos”, aseguró Matsui. “No creo que los juegos en Tokio, por la diferencia horaria, pueda verlos en vivo. Pero creo que van a llegar a la ronda en Miami. Y pienso que ahí es cuando podré verlos en vivo y animarlos”.

Antes de que Matsui se uniera a los Padres, tenía una efectividad de por vida de 2,40, 236 salvamentos y un WHIP de 1,11 a lo largo de 10 temporadas en el béisbol profesional de Japón.. Fue el lanzador más joven en las Grandes Ligas japonesas en alcanzar los 200 salvamentos.

Debutó en la liga japonesa a los 18 años en 2014 y fue elegido cinco veces al Juego de Estrellas con los Tohoku Rakuten Golden Eagles, liderando la Liga del Pacífico en salvamentos en 2019, 2022 y 2023.

