Nik Bonitto bloquea intento de dos puntos en tiempo extra y Broncos ganan 27-26 a Commanders

Nik Bonitto desvió el pase de Marcus Mariota en tiempo extra para negar a Washington una conversión de dos puntos ganadora, y los Broncos de Denver mantuvieron su novena victoria consecutiva, un emocionante triunfo 27-26 sobre los Commanders el domingo por la noche.

Después de que RJ Harvey de Denver corriera para un touchdown en la primera posesión del tiempo extra, Mariota llevó a los Commanders a recorrer el campo, ayudado por una castigo de interferencia de pase en cuarta y seis. Washington tenía cuarta y gol en la yarda tres cuando Mariota se conectó con Terry McLaurin para un TD.

El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, optó por ir por dos y Mariota tenía un receptor abierto, pero Bonitto saltó y derribó el balón.

Bo Nix lanzó para 321 yardas con un touchdown y una intercepción para los Broncos, líderes de la AFC Oeste (10-2), quienes tienen ocho victorias en juegos decididos por una sola anotación esta temporada.

Sustituyendo al lesionado Jayden Daniels, Mariota lanzó para 294 yardas y dos touchdowns con una intercepción mientras los Commanders perdieron su séptimo consecutivo, los dos últimos en tiempo extra.

