Tyreek Hill de los Dolphins es llevado al hospital por grave lesión en la pierna izquierda

El receptor abierto de los Dolphins de Miami Tyreek Hill fue sacado del campo en carrito y luego llevado rápidamente a un hospital después de sufrir lo que parecía ser una lesión grave en su pierna izquierda el lunes por la noche.

Hill se lesionó cuando hizo una recepción y fue tacleado cerca de la línea lateral de los Jets de Nueva York con 13:21 restantes en el tercer cuarto. Estaba corriendo hacia la línea lateral y plantó su pie izquierdo, y su rodilla izquierda pareció torcerse severamente mientras era derribado.

Jugadores de ambos equipos se arrodillaron mientras atendían a Hill, y el carrito fue traído de inmediato para ayudar a llevarlo fuera del campo. Se le aplicó una férula de aire y los jugadores de ambos equipos rodearon el carrito antes de que se lo llevaran.

Los Dolphins dijeron que Hill iba al hospital "para imágenes, evaluación y observación".

Hill aplaudió y saludó a los fanáticos mientras era llevado, recibiendo una ovación después de que el estadio había estado en silencio durante varios minutos tras la jugada.

Había igualado su récord de la temporada en recepciones con seis cuando se lesionó.

Hill tiene 11.363 yardas de recepción desde que ingresó a la NFL en 2017, la mayor cantidad en la liga durante ese período. También tiene 819 recepciones, la cuarta mayor cantidad en la liga desde 2017, solo detrás de Davante Adams (886), Travis Kelce (880) y Stefon Diggs (824).

Las 83 recepciones de touchdown de Hill son la tercera mayor cantidad en la NFL desde 2017. Adams tiene 102 recepciones de anotación y Mike Evans tiene 91.

