Ja'Marr Chase anota dos touchdowns en la victoria de Bengals 37-14 sobre Cardinals

Ja'Marr Chase atrapó dos pases de touchdown de Joe Burrow, quien lanzó para 305 yardas mientras los Bengals de Cincinnati vencieron el domingo 37-14 a los Cardinals de Arizona.

Chase terminó con siete recepciones para 60 yardas y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 80 recepciones, 1.000 yardas de recepción y siete recepciones de touchdown en cada una de sus primeras cinco temporadas.

Burrow pasó para 300 yardas o más por vigésima octava vez, empatando con Andy Dalton por la mayor cantidad en la historia de la franquicia. Chase Brown corrió para 101 yardas y dos touchdowns mientras los Bengals (6-10) mejoraron a 3-2 desde que Burrow regresó de una cirugía en el dedo del pie izquierdo.

Trey McBride de Arizona tuvo diez recepciones, dándole 119 esta temporada para romper el récord de la NFL de una sola temporada para un ala cerrada, superando las 116 de Zach Ertz en 2018. También rompió el récord de los Cardinals de DeAndre Hopkins de 115 recepciones, establecido en 2020.

Los Cardinals (3-13) tenían la séptima mejor ofensiva de pase de la liga, pero la mejorada defensa de los Bengals los mantuvo en 233 yardas totales. Jacoby Brissett lanzó para 212 yardas y dos touchdowns.

