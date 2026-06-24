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Los Medias Rojas vencen 5-2 a los Rockies con 11 ponches de Sonny Gray

MEDIAS ROJAS-ROCKIES
MEDIAS ROJAS-ROCKIES (AP)

El venezolano Wilyer Abreu y Nate Eaton impulsaron dos carreras cada uno para respaldar una actuación de 11 ponches de Sonny Gray, y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del martes por 5-2 a los Rockies de Colorado.

Gray (9-1) permitió una carrera con seis hits y otorgó tres bases por bolas en siete entradas. Los 11 ponches del derecho fueron su cifra más alta de la temporada, y también igualó su máximo de la campaña con 93 lanzamientos — 65 en zona de strike.

Justin Slaten lanzó una octava entrada sin permitir carreras, y Garrett Whitlock cedió el jonrón solitario del de Venezuela Ezequiel Tovar en la novena para cerrar el juego.

Eaton, que se fue de 4-3, recibió base por bolas para abrir el partido ante el novato zurdo Sean Sullivan (0-2), quien realizó su tercera apertura. Eaton se robó la segunda base y anotó con el triple de Abreu.

Eaton conectó un sencillo impulsor con dos outs para poner el 2-0 en la segunda entrada, y Abreu conectó su décimo jonrón para colocar el 3-1 en la quinta.

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El boricua Willi Castro conectó su sexto jonrón — un batazo de 435 pies con un out hacia la grada alta del jardín derecho en la segunda — para la primera carrera de Colorado.

Sullivan permitió tres carreras con cinco hits y cinco bases por bolas en cinco entradas. Agnos permitió dos carreras con cinco hits en tres entradas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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