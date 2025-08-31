Turner impulsa 2 con sencillo en la 10ma y Filis vencen 3-2 a Bravos

Trea Turner conectó un sencillo de dos carreras cuando había dos outs en la décima entrada para llevar el sábado a los Filis de Filadelfia a una victoria de 3-2 sobre los Bravos, arruinando el regreso del ganador mas reciente del Cy Young de la Liga Nacional, Chris Sale, a la rotación titular de Atlanta.

Nacho Álvarez Jr. puso a Atlanta adelante 2-1 con un sencillo impulsor en la décima.

Filadelfia llenó las bases contra Hunter Stratton (0-1). Dylan Dodd entró y ponchó a Brandon Marsh. Tenía a Turner en una cuenta de 0-2 antes de que el campocorto conectara una recta de 94 mph al jardín derecho, para empujar a Alec Bohm y Nick Castellanos.

Matt Strahm (2-3) se llevó la victoria después de conceder sólo el hit de Álvarez.

Sale y el abridor dominicano de los Filis, Cristopher Sánchez, tuvieron actuaciones destacadas.

Sale, nueve veces elegido al Juego de Estrellas, ponchó a nueve y permitió tres hits en seis entradas. Su único defecto fue un jonrón solitario de Weston Wilson en la tercera.

El zurdo estaba haciendo su primera apertura desde que se fracturó una costilla al zambullirse con la intención de atrapar una pelota bateada por el dominicano Juan Soto de los Mets el 18 de junio.

Sale, quien mejoró su efectividad a 2.45, no salió para la séptima entrada después de hacer 78 lanzamientos, 51 de los cuales fueron strikes.

Sánchez ponchó a ocho y permitió una carrera y siete hits en siete entradas.

Ambos abridores se beneficiaron de una buena labor defensiva.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña de 4-0. Los dominicanos Marcell Ozuna de 1-0, Vidal Bruján de 1-0.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 2-0.