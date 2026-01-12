Tim Hardaway Jr. anota 25 puntos, Aaron Gordon suma 23 y los Nuggets vencen 108-104 a los Bucks

Tim Hardaway Jr. anotó 25 puntos, Aaron Gordon sumó 23 y los Nuggets de Denver, diezmados por las lesiones, vencieron 108-104 a los Bucks de Milwaukee la noche del domingo.

Peyton Watson consiguió 19 unidades, ocho rebotes y seis asistencias para los Nuggets. En los últimos siete partidos de su equipo, el escolta de cuarto año ha estado promediando 23,7 tantos y 6,9 rebotes por juego. Zeke Nnaji añadió 14 puntos y 11 rebotes para su primer doble-doble de la temporada.

Denver jugó sin cinco de sus ocho máximos anotadores, incluyendo a Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda) y Jamal Murray (esguince en el tobillo izquierdo). Los cinco jugadores ausentes promedian un total combinado de 84,6 puntos por juego esta temporada.

Giannis Antetokounmpo tuvo 31 unidades, 11 asistencias y ocho rebotes para los Bucks. Myles Turner anotó 16 tantos mientras que Bobby Portis y AJ Green añadieron 14 cada uno. Ryan Rollins se quedó con dos puntos, rompiendo una racha personal de 37 partidos consecutivos con al menos diez.

Denver había perdido cinco de ocho después de un inicio de 22-8, incluyendo un récord de 3-4 desde que Jokic, el tres veces JUgador Más Valioso de la NBA, se lesionó en una derrota el 29 de diciembre ante el Heat de Miami.

Los Bucks estuvieron detrás por 15 en la primera mitad y por 11 al entrar al último cuarto antes de reducir su déficit a 105-102, pero fallaron dos intentos de triple para empatar el juego en manos de Rollins y Green en los últimos 20 segundos. Gordon, el único titular regular disponible para los Nuggets, hizo tres tiros libres en los últimos nueve segundos para asegurar la victoria.

Al comenzar la noche, Milwaukee había estado 5-2 en sus últimos siete juegos después de comenzar la temporada 12-19.

