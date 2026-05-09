Troy Johnston conecta hit de la ventaja en la 11ma y Rockies vencen a Filis por 9-7

El emergente Troy Johnston conectó un doble que impulsó al corredor automático boricua Willi Castro en la 11.ª entrada y anotó con un sencillo de Jake McCarthy para que los Rockies de Colorado se impusieran el viernes 9-7 a los Filis de Filadelfia.

Después de que los Filis salieron de un déficit de seis carreras y empataron el juego con el primer jonrón en las Grandes Ligas del novato Justin Crawford —un batazo de dos carreras con dos outs en la octava entrada—, el relevista de Colorado Victor Vodnik (1-2) retiró en orden el corazón del lineup en la novena.

Lanzó una décima sin permitir carreras.

El dominicano Juan Mejia, de los Rockies, retiró a Kyle Schwarber (que se fue de 6-1 con un jonrón y cuatro ponches) y a Bryce Harper en la 11.ª para terminar el juego y conseguir su segundo salvamento.

Brad Keller (1-1) trabajó la 11.ª por Filadelfia.

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