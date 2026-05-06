Trout pega jonrón y Zeferjahn sale de aprieto en la 9na para que Angelinos superen a Medias Blancas

Mike Trout, Jorge Soler y Zach Neto conectaron sendos vuelacercas, Ryan Zeferzahn salió de un atolladero con las bases llenas en la novena entrada y los Angelinos de Los Ángeles resistieron para superar el martes 4-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Zeferjahn golpeó a un bateador y otorgó dos bases por bolas en la novena antes de retirar al cubano Edgar Quero con un rodado para conseguir su primer salvamento de la temporada y el tercero en 10 oportunidades en su carrera. El derecho ponchó al líder de jonrones entre novatos, Munetaka Murakami —empatado con Aaron Judge, de los Yankees, con 14 cuadrangulares— con un corredor en primera para lograr el último out de la octava.

Trout conectó su 11mo jonrón de la temporada y el 415to de su carrera con un out en la primera entrada ante Erick Fedde (0-4), después de que Chicago anotó dos veces frente a Sam Aldegheri en la parte alta.

El cubano Soler siguió con su octavo jonrón un out después para empatar el juego 2-2.

El dominicano José Fermin (1-1) lanzó una quinta entrada sin carreras para llevarse la victoria.

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