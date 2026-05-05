Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Astros sufren otra baja de última hora: Carlos Correa, fuera por lesión en el tobillo

ASTROS ORIOLES
ASTROS ORIOLES (AP)

El campocorto boricua de los Astros de Houston, Carlos Correa, fue retirado del juego del martes por la noche contra los Dodgers de Los Ángeles debido a una lesión en el tobillo izquierdo.

Es el segundo día consecutivo que Houston retira a un jugador aproximadamente una hora antes del partido. El receptor cubano Yainer Díaz fue sacado de la alineación el lunes después de lesionarse un oblicuo durante la práctica de bateo.

Los Astros movieron a Nick Allen de la tercera base al campocorto para ocupar el lugar de Correa a la defensiva, y Braden Shewmake fue incluido en la alineación para jugar en la tercera base.

El venezolano José Altuve pasó del quinto turno en el orden al puesto de primer bate para reemplazar a Correa, y Shewmake bateará noveno.

___

Relacionados

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in