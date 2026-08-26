Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

Tristan Peters brilla mientras los Medias Blancas vencen por 11-7 a Jacob deGrom y Rangers

Jay Cohen
RANGERS-MEDIAS BLANCAS
RANGERS-MEDIAS BLANCAS (AP)

Tristan Peters conectó un doble de dos carreras ante Jacob deGrom durante la primera entrada de seis carreras de Chicago, y los Medias Blancas contuvieron la noche del martes por 11-7 a los Rangers de Texas.

Peters también la sacó del parque en la sexta, ampliando a cuatro juegos su racha —la mejor de su carrera— de jonrones. El jardinero All-Star aportó tres de los 14 hits de Chicago y recibió dos bases por bolas.

Brenton Doyle sumó dos hits y dos carreras impulsadas, mientras los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana (69-63), mejoraron a 3-3 en una estadía en casa de siete juegos.

Texas había ganado cuatro de cinco, incluida una victoria 11-2 sobre Chicago la noche del lunes. Los Rangers (66-67) cayeron al segundo lugar en la lenta División Oeste de la Liga Americana, a medio juego de Houston.

Jake Burger, Danny Jansen y Justin Foscue conectaron jonrones por Texas.

Relacionados

A deGrom (9-9) se le cargaron ocho carreras y seis hits en 3 2/3 entradas.

El lineazo a la derecha de Peters, con el bate roto, impulsó al cubano Miguel Vargas y Braden Montgomery, dándole a Chicago una ventaja de 4-0.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in