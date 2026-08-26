Tristan Peters brilla mientras los Medias Blancas vencen por 11-7 a Jacob deGrom y Rangers

Tristan Peters conectó un doble de dos carreras ante Jacob deGrom durante la primera entrada de seis carreras de Chicago, y los Medias Blancas contuvieron la noche del martes por 11-7 a los Rangers de Texas.

Peters también la sacó del parque en la sexta, ampliando a cuatro juegos su racha —la mejor de su carrera— de jonrones. El jardinero All-Star aportó tres de los 14 hits de Chicago y recibió dos bases por bolas.

Brenton Doyle sumó dos hits y dos carreras impulsadas, mientras los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana (69-63), mejoraron a 3-3 en una estadía en casa de siete juegos.

Texas había ganado cuatro de cinco, incluida una victoria 11-2 sobre Chicago la noche del lunes. Los Rangers (66-67) cayeron al segundo lugar en la lenta División Oeste de la Liga Americana, a medio juego de Houston.

Jake Burger, Danny Jansen y Justin Foscue conectaron jonrones por Texas.

A deGrom (9-9) se le cargaron ocho carreras y seis hits en 3 2/3 entradas.

El lineazo a la derecha de Peters, con el bate roto, impulsó al cubano Miguel Vargas y Braden Montgomery, dándole a Chicago una ventaja de 4-0.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes