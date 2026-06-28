Triples de Lindor y Soto guían a Mets a superar 6-2 a Filis y cortar racha de 7 derrotas

Francisco Lindor y Juan Soto conectaron cada uno un triple decisivo, y los Mets de Nueva York derrotaron 6-2 a los Filis de Filadelfia el sábado para poner fin a su racha de siete derrotas consecutivas.

El mánager interino Andy Green consiguió su primera victoria con los colistas Mets, que despidieron al venezolano Carlos Mendoza el viernes. Nueva York tiene marca de 35-48 y llegó al sábado a 10 juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

El boricua Lindor empató el juego con un triple de dos carreras ante el relevista de múltiples entradas Alan Rangel (0-1) en la sexta entrada. Fueron las primeras carreras impulsadas desde el 22 de abril para Lindor, quien regresó el miércoles tras una ausencia de dos meses en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla izquierda.

A.J. Ewing puso al frente a los Mets 4-2 con un sencillo de dos carreras tres bateadores después.

El dominicano Soto añadió un triple impulsor en la séptima y Bo Bichette le siguió con un elevado de sacrificio. Soto, Bichette y Lindor, los bateadores 2-3-4 en el orden, se combinaron para irse de 9-4 con dos bases por bolas.

Fue apenas la 11.ª vez esta temporada que Lindor y Soto estuvieron ambos en la alineación titular. Soto pasó tiempo en la lista de lesionados en abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

A.J. Minter (1-1) consiguió cinco outs para llevarse la victoria.

Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras ante Christian Scott en la tercera, su 43er cuadrangular contra los Mets, la mayor cifra entre los jugadores activos.

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