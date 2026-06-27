Apertura de Bennett y jonrón de Yoshida ante Cole impulsan a los Medias Rojas 4-1 sobre Yankees

Jake Bennett limitó a Nueva York a una carrera en 6 1/3 entradas, Masataka Yoshida conectó un jonrón abriendo el juego ante Gerrit Cole y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado por 4-1 a los Yankees por tercer día consecutivo.

El venezolano Willson Contreras pegó un doble de dos carreras y Anthony Seigler conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo solitario, por los Red Sox, que han ganado seis de nueve y han superado a los Yankees 16-5 en los primeros tres juegos de la serie.

Max Schuemann conectó su primer jonrón con los Yankees, que han perdido seis de ocho.

Bennett, de 25 años (2-3), permitió tres hits antes de salir con un out en la séptima. Aroldis Chapman, el tercer relevista, consiguió los últimos tres outs para su 16º salvamento y el 383º de su carrera.

En su séptima apertura tras perderse 2025 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John, Cole, de 35 años (2-3), permitió cuatro carreras y siete hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a cinco y dio una base por bolas.

Yoshida abrió la parte baja de la primera al enviar la pelota a 386 pies al bullpen de Boston.

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