Triple de Carlos Cortes y relevo de Justin Sterner dan triunfo a Atléticos 2-1 ante Rangers

Carlos Cortes conectó un triple de dos carreras en la primera entrada, el relevista Justin Sterner salió de un atolladero con las bases llenas y sin outs para preservar una ventaja de una carrera en la sexta, y los Atléticos vencieron por 2-1 a los Rangers de Texas el domingo en el juego decisivo de su serie.

El batazo de Cortes, una línea de 106,3 mph que rozó el guante de Evan Carter en la pista de advertencia del jardín central, impulsó a Tyler Soderstrom y a Brent Rooker, quien recibió bases por bolas consecutivas con dos outs ante Kumar Rocker.

El abridor de los Atléticos, J.T. Ginn, salió por molestias en el brazo derecho con un out en la cuarta y ventaja de 2-0. Rooker volvió a la alineación como bateador designado en el cuarto turno después de perderse 14 juegos por una distensión en el oblicuo derecho. El dos veces All-Star se fue de 4-0.

Jack Perkins, el sexto lanzador de los Athletics, ponchó a uno en una novena perfecta para su segundo salvamento en dos oportunidades.

Rocker (1-2) permitió seis hits y dos carreras, con tres ponches, en seis entradas.

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