Trevor Rogers lanza 7 entradas en blanco y Orioles superan 2-1 a Mellizos

Trevor Rogers lanzó siete entradas sin permitir carreras, mientras que Colton Cowser y Blaze Alexander aportaron sendas empujadas en la séptima para darles el jueves a los Orioles de Baltimore una victoria de 2-1 sobre los Mellizos de Minnesota.

Tras una brillante temporada 2025 en la que terminó con una foja de 9-3 y una efectividad de 1.81, Rogers retomó su trabajo donde lo dejó ante un lleno total en Camden Yards, en el juego inaugural más temprano en la historia de la franquicia.

El zurdo permitió tres hits, otorgó cuatro bases por bolas y fue especialmente eficaz cuando se metió en problemas.

Rogers (1-0) provocó tres dobles matanzas y limitó a Minnesota a batear de 11-1 con corredores en posición de anotar.

Joe Ryan, derecho de los Mellizos, estuvo igual de bien. En su segunda apertura de día inaugural en su carrera, Ryan permitió un hit y dio dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Baltimore rompió el duelo sin anotaciones en la séptima contra el bullpen de Minnesota. Kody Funderburk (0-1) permitió un sencillo al dominicano Samuel Basallo en el inicio del inning y Tyler O'Neill siguió con un sencillo ante Justin Topa, antes de que Cowser conectara un elevado de sacrificio y Alexander disparara un sencillo impulsor con dos outs por el centro del diamante.

Los Mellizos se acercaron 2-1 en la octava cuando Byron Buxton conectó un triple y anotó con un elevado de Luke Keaschall.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Víctor Caratini de 3-1.

Por los Orioles, el dominicano Basallo de 4-1 con una anotada.