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Trevor McDonald domina 6 entradas y los Gigantes frenan su mala racha ante los Diamondbacks

GIGANTES-DIAMONDBACKS
GIGANTES-DIAMONDBACKS (AP)

Trevor McDonald lanzó seis entradas sin permitir carreras, el venezolano Victor Bericoto conectó un jonrón de dos carreras y los Gigantes de San Francisco vencieron 6-4 a los Diamondbacks de Arizona la noche del miércoles.

El boricua Heliot Ramos conectó un cuadrangular solitario y un triple impulsor para ayudar a los Gigantes a cortar una racha de ocho derrotas seguidas ante Arizona. San Francisco evitó ser barrido por los Diamondbacks por tercera vez este año y también evitó el primer inicio de 0-9 en una temporada contra un solo rival en la historia de la franquicia.

McDonald (3-6) permitió un imparable —un sencillo abriendo la cuarta entrada del dominicano Ketel Marte— y ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas. El derecho de 25 años tenía marca de 0-6 y una efectividad de 6,47 en sus siete aperturas anteriores.

Caleb Kilian lanzó una novena entrada de 1-2-3 con dos ponches para conseguir su séptimo salvamento.

Ramos, Bericoto, Jung Hoo Lee y Drew Cavanaugh conectaron dos hits cada uno.

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Ramos conectó el primer lanzamiento de la quinta entrada y envió la pelota a 427 pies por encima de la barda del jardín central. Lee siguió con un sencillo y, dos lanzamientos después, Bericoto añadió un batazo de 422 pies que puso la pizarra 3-0.

El dominicano Rafael Devers recibió base por bolas con dos outs en la sexta y Ramos pegó un triple que rebotó en la parte alta de la barda del jardín central, antes de que Lee y Cavanaugh sumaran sencillos productores que le dieron a los Gigantes una ventaja de 6-0.

El abridor de Arizona, Zac Gallen (3-8), permitió seis carreras y siete hits en 5 2/3 entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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