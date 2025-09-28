Trea Turner regresa con los Filis tras lesión de isquiotibiales con título de bateo en la mira

El campocorto de los Filis de Filadelfia, Trea Turner, regresó a la alineación por primera vez después de tres semanas de que sufrió una distensión el tendón de la corva derecho y está listo para asegurar su segundo título de bateo en la Liga Nacional en su carrera.

Turner fue activado de la lista de lesionados antes del último juego de la temporada regular el domingo para los campeones de la División del Este de la Liga Nacional contra Minnesota. Bateará como primero en el orden. Turner es el único jugador en la Liga Nacional que tiene un promedio de bateo por encima del .300 antes del último día.

En un movimiento correspondiente, el lanzador derecho Max Lazar fue enviado a la Liga de Complejo de Florida de nivel novato de los Filis.

Turner, de 32 años, lidera la Liga Nacional en promedio de bateo (.305) y sigue siendo segundo en hits (179) esta temporada. Turner no ha jugado desde que se lesionó el siete de septiembre corriendo para alcanzar una roleta contra Miami.

Los Filis tienen el segundo puesto en la Liga Nacional y recibirán el primer juego e la Serie Divisional de la Liga Nacional el sábado. Turner, en la tercera temporada de un contrato de 11 años y 300 millones de dólares, quería intentar tener algunos turnos al bate en vivo y probar el tendón de la corva en un juego real antes de que comenzaran los playoffs.

Turner ganó su primer título de bateo cuando bateó .328 con los Nacionales de Washington en 2021.

