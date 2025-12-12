Tras la Serie Mundial, Mark Shapiro recibe nuevo contrato de 5 años como presidente de Azulejos

El presidente y CEO de los Azulejos, Mark Shapiro, y Toronto acordaron un nuevo contrato de cinco años tras el primer campeonato de la Liga Americana del equipo desde 1993.

Toronto anunció el acuerdo el viernes, seis semanas después de que los Azulejos estuvieran a dos outs del título antes de perder el Juego 7 de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

Shapiro, de 58 años, asumió como presidente y CEO cuando Paul Beeston se retiró después de la temporada 2015. Shapiro había pasado 24 temporadas con Cleveland, incluidas las cinco anteriores como presidente del equipo.

Ross Atkins, quien trabajó para Shapiro en Cleveland, fue contratado como gerente general de los Azulejos en diciembre de 2015. Atkins tiene contrato hasta la temporada 2026.

Shapiro había firmado una extensión de contrato de cinco años en enero de 2021.

“El liderazgo excepcional de Mark ha sido una fuerza impulsora detrás del éxito de los Blue Jays, y estamos encantados de que continúe liderando nuestro equipo y construyendo sobre su increíble impulso", dijo Edward Rogers, presidente del equipo y también presidente ejecutivo del dueño del equipo, Rogers Communications.

“Como orgullosos propietarios del equipo de Canadá, estamos emocionados de trabajar con Mark y su equipo para brindarles las herramientas y recursos que necesitan para traer campeonatos de la Serie Mundial de regreso a Canadá”, añadió.

Los únicos campeonatos de la Serie Mundial de Toronto fueron conquistados sucesivamente en 1992 y 1993.

