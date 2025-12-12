Stay up to date with notifications from The Independent

Thompson logra 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias; Rockets vencen a Clippers por 115-113

AP Noticias
Viernes, 12 de diciembre de 2025 00:06 EST
CLIPPERS-ROCKETS
CLIPPERS-ROCKETS (AP)

Una jugada de tres puntos de Amen Thompson con 17,2 segundos restantes ayudó a que los Rockets de Houston superaran el jueves 115-113 a los Clippers de Los Ángeles.

Thompson encestó tras una falla de Alperen Sengun para romper un empate 110-110, fue objeto de una falta de Kris Dunn y convirtió el tiro libre adicional. La canasta llegó tras el tercer rebote ofensivo de Houston en esa posesión y el vigésimo primero de la noche.

Thompson encestó ocho de 12 tiros de campo y terminó con 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Los Rockets (16-6) superaron en rebotes a los Clippers por 51-28 y evitaron perder encuentros consecutivos por primera vez desde el 24 de octubre.

Los Ángeles tuvo dos posesiones con la oportunidad de empatar el juego, pero Kawhi Leonard fue sancionado por una falta ofensiva y Nicolas Batum cometió una violación en un saque.

Sengun lideró a los Rockets con 22 puntos, 15 rebotes, cinco asistencias y cuatro robos, mientras que Jabari Smith Jr añadió 18 puntos.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

