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Trail Blazers barren al Thunder con victoria de 118-108

THUNDER-TRAIL BLAZERS
THUNDER-TRAIL BLAZERS (AP)

Deni Avdija anotó 28 puntos, Damian Lillard agregó 18 y los Trail Blazers de Portland completaron una barrida de dos partidos sobre el Thunder de Oklahoma City, al imponerse el miércoles por 118-108.

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, lideró a todos los anotadores con 31 puntos, incluidos 23 en la segunda mitad. Sin embargo, el Thunder dejó escapar una ventaja en el cuarto periodo.

El germano-estadounidense Isaiah Hartenstein aportó 20 puntos y 11 rebotes también por Oklahoma City.

El pívot de Portland Donovan Clingan capturó 12 rebotes y puso 3 tapones, mientras que Jrue Holiday contribuyó con 19 puntos desde la banca.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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