Towns y Shamet llevan a Knicks a victoria 140-130 sobre Heat en la Copa NBA

Karl-Anthony Towns anotó 39 puntos y Landry Shamet impuso un récord personal de 36 desde el banquillo por los Knicks de Nueva York, quienes vencieron el viernes 140-130 al Heat de Miami, en un duelo enmarcado también en la Copa NBA.

Jordan Clarkson anotó 25 puntos, Mikal Bridges consiguió 15 y Josh Hart registró su primer triple-doble de la temporada con 12 unidades, 12 rebotes y diez asistencias. Los Knicks lograron así su mayor cantidad de puntos en la temporada.

Jalen Brunson se perdió su primer partido de la campaña debido a un esguince del tobillo derecho, sufrido en la derrota del miércoles ante Orlando. OG Anunoby dejó el encuentro después de dos minutos por una distensión en los isquiotibiales izquierdos y no regresó.

Norman Powell estableció un récord de temporada con 38 puntos para liderar al Heat. El mexicano Jaime Jáquez Jr. sumó 23 tantos. Andrew Wiggins y Kel’el Ware anotaron 15 unidades por cabeza, mientras que Pelle Larsson sumó 14 y Davion Mitchell 11.

Los Knicks y el Heat tienen fojas idénticas de 1-1 en el Grupo C.

