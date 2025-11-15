Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Towns y Shamet llevan a Knicks a victoria 140-130 sobre Heat en la Copa NBA

AP Noticias
Viernes, 14 de noviembre de 2025 23:05 EST
HEAT-KNICKS
HEAT-KNICKS (AP)

Karl-Anthony Towns anotó 39 puntos y Landry Shamet impuso un récord personal de 36 desde el banquillo por los Knicks de Nueva York, quienes vencieron el viernes 140-130 al Heat de Miami, en un duelo enmarcado también en la Copa NBA.

Jordan Clarkson anotó 25 puntos, Mikal Bridges consiguió 15 y Josh Hart registró su primer triple-doble de la temporada con 12 unidades, 12 rebotes y diez asistencias. Los Knicks lograron así su mayor cantidad de puntos en la temporada.

Jalen Brunson se perdió su primer partido de la campaña debido a un esguince del tobillo derecho, sufrido en la derrota del miércoles ante Orlando. OG Anunoby dejó el encuentro después de dos minutos por una distensión en los isquiotibiales izquierdos y no regresó.

Norman Powell estableció un récord de temporada con 38 puntos para liderar al Heat. El mexicano Jaime Jáquez Jr. sumó 23 tantos. Andrew Wiggins y Kel’el Ware anotaron 15 unidades por cabeza, mientras que Pelle Larsson sumó 14 y Davion Mitchell 11.

Los Knicks y el Heat tienen fojas idénticas de 1-1 en el Grupo C.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in