Tormenta obliga a suspender entrenamiento de Colombia antes de enfrentar a Congo en el Mundial

La última sesión de entrenamiento de Colombia antes de su partido del Mundial contra Congo fue suspendida el lunes debido a una tormenta.

Los jugadores de Colombia practicaban en un centro de entrenamiento en Guadalajara cuando se les instó a guarecerse.

Habían entrenado durante menos de 30 minutos cuando la sesión tuvo que ser suspendida. Los jugadores terminaron la sesión en un gimnasio, informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Congo entrenó por la mañana en Estados Unidos antes de viajar a Guadalajara.

Será el segundo partido del Grupo K para ambos equipos. Colombia debutó con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán, mientras que Congo empató 1-1 con Cristiano Ronaldo y Portugal.

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