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Benintendi impulsa 3 con un doble y los Medias Blancas vencen 10-3 a los Rangers

MEDIAS BLANCAS-RANGERS
MEDIAS BLANCAS-RANGERS (AP)

Andrew Benintendi conectó un doble de tres carreras que puso a su equipo por delante y sacó del juego al abridor de Texas, Jacob deGrom, en la quinta entrada, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 10-3 a los Rangers la noche del lunes.

Benintendi no había conectado imparable en 10 turnos al bate contra deGrom antes de pegar, con dos outs, un lanzamiento con cuenta de 2-2 hacia el jardín derecho para darle a los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana, una ventaja de 5-2.

El cubano Miguel Vargas se fue de 5-3 con un par de dobles productores de carreras para ayudar a Chicago (53-46) a cortar una racha de 10 derrotas consecutivas en Globe Life Field y vencer a Texas (50-50) apenas por tercera vez en los últimos 18 juegos.

DeGrom (7-6) permitió cinco carreras con siete hits en 4 2/3 entradas. El derecho de 38 años ponchó a seis, dio dos bases por bolas y realizó 97 lanzamientos, después de perderse su apertura anterior por un pinzamiento en la cadera.

Joc Pederson conectó su 17mo jonrón en el cuarto lanzamiento de Erick Fedde para poner a los Rangers al frente.

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El dominicano Ezequiel Durán pegó un doble y anotó con un sencillo de Evan Carter para una ventaja de 2-0 en la segunda, en una jugada en la que el receptor de Chicago, Kyle Teel, fue ayudado a salir del campo después de lesionarse al intentar aplicar el toque.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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