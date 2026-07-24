Tomoyuki Sugano logra su 10ma victoria en triunfo de Rockies 5-2 sobre Cerveceros

Tomoyuki Sugano consiguió su décima victoria y Kyle Karros y TJ Rumfield aportaron dos hits cada uno, mientras los Rockies de Colorado aprovecharon un inicio fulminante para vencer 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee el viernes.

Sugano (10-4) ponchó a cinco en 5 1/3 entradas y permitió dos carreras por un par de jonrones: el batazo de apertura de 413 pies de Christian Yelich en la primera entrada y el cuadrangular de 434 pies de Brice Turang en la sexta. Sugano realizó su segunda apertura desde que salió de la lista de lesionados, tras perderse tres semanas por espasmos en la espalda.

Milwaukee llevó la carrera del empate al plato después de que Andrew Vaughn y Jake Bauers abrieran la novena entrada con sencillos consecutivos. Jordan Romano se recompuso a partir de ahí al lograr que el mexico-estadounidense Joey Ortiz elevara un globo, ponchar al dominicano Gary Sánchez y retirar a Yelich con un globo al jardín derecho.

Romano logró su octavo salvamento en 10 oportunidades.

Aunque los Rockies (42-63) tienen el peor récord de la Liga Nacional, están a solo una victoria de igualar su total de hace un año, cuando terminaron con marca de 43-119.

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