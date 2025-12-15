Timberwolves vencen 117-103 a Kings sin Edwards gracias a 24 puntos de Randle

Julius Randle anotó 24 puntos y capturó nueve rebotes para llevar a Minnesota a superar la noche del domingo 117-103 a los Kings de Sacramento en el segundo partido consecutivo de los Timberwolves sin la estrella Anthony Edwards.

Jaden McDaniels anotó 21 puntos y Naz Reid agregó 20 puntos y 11 rebotes para los Timberwolves (17-9). Han ganado siete de los últimos ocho partidos y tomaron una medida de venganza por su derrota en tiempo extra 117-112 en Sacramento el 24 de noviembre, cuando desperdiciaron una ventaja de diez puntos con menos de tres minutos por jugar en el tiempo reglamentario.

Donte DiVincenzo tuvo 18 puntos, seis asistencias y cuatro robos, y Bones Hyland contribuyó con 18 puntos en su segunda titularidad consecutiva en lugar de Edwards, el guardia que está fuera por molestias en su pie derecho. El base Mike Conley también estuvo ausente por una lesión en el tendón de Aquiles. Rudy Gobert, quien tuvo 12 rebotes en 20 minutos, salió en el tercer cuarto por lo que el equipo anunció como razones personales.

DeMar DeRozan, Dennis Schroder y Precious Achiuwa anotaron cada uno 17 puntos para los Kings (6-20). Han perdido 15 de sus últimos 18 partidos y tienen su peor porcentaje de victorias desde la temporada 2008-09 cuando terminaron 17-65.

