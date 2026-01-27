Joe Ryan y Mellizos pactan contrato de 6,2 millones para evitar arbitraje salarial

El lanzador All-Star Joe Ryan y los Mellizos de Minnesota evitaron el arbitraje salarial el lunes, al acordar un contrato de un año que garantiza 6,2 millones.

Ryan recibirá 6,1 millones este año, el punto medio entre los 6,35 millones que él solicitó y los 5,85 millones que los Mellizos ofrecieron cuando las partes intercambiaron propuestas salariales el 8 de enero. El acuerdo incluye una opción mutua de 13 millones para 2027 con una compensación de 100,000 dólares en caso de rescisión.

Ryan, un lanzador derecho de 29 años, tuvo un récord de 13-10 con una efectividad de 3.42, la mejor de su carrera, en 30 aperturas y una aparición como relevista el año pasado, cuando tuvo un salario de 3 millones. Está en camino de ser elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027.

Quince jugadores siguen programados para audiencias ante paneles de tres personas, que se llevarán a cabo hasta el 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

En el caso más destacado, el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, solicitó un récord de 32 millones, mientras que los Tigres de Detroit ofrecieron al lanzador zurdo 19 millones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes