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Timberwolves toman ventaja 2-1 sobre Nuggets en triunfo 113-96 en Juego 3

NUGGETS TIMBERWOLVES
NUGGETS TIMBERWOLVES (AP)

Jaden McDaniels y los Timberwolves de Minnesota exhibieron aún más su fortaleza defensiva la noche del jueves ante unos Nuggets de Denver en declive, al tomar ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA con una contundente victoria de 113-96 en el Juego 3.

McDaniels anotó 20 puntos y capturó 10 rebotes, Ayo Dosunmu sumó 25 puntos y nueve asistencias saliendo desde la banca, y Donte DiVincenzo aportó 15 puntos y cuatro robos para unos Timberwolves en alza.

Rudy Gobert dio continuidad a su inspirado esfuerzo del Juego 2 contra Nikola Jokic al volver a asfixiar al tres veces MVP en una fea noche de tiro de 7 de 26, y los Timberwolves establecieron un récord de la franquicia en postemporada al permitirle a los Nuggets apenas 11 puntos en el primer cuarto, que marcó el tono del partido.

Jokic terminó con 27 puntos y 15 rebotes, demasiado poco y demasiado tarde, para los Nuggets, que no contaron con Aaron Gordon por una lesión en la pantorrilla y con toda la energía que aporta desde su puesto titular de ala-pívot. Jamal Murray tuvo 16 puntos con apenas 5 de 17 en tiros de campo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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