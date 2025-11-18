Timberwolves logran su 5ta victoria en seis juegos al vencer 120-96 a los Mavericks con bajas

Naz Reid anotó un máximo de la temporada con 22 puntos y los Timberwolves de Minnesota vencieron 120-96 a los Mavericks de Dallas, que estaban incompletos, el lunes por la noche.

Reid anotó diez puntos en el primer cuarto y lideró a todos los anotadores con 19 unidades en la primera mitad. Encestó un triple justo antes del final del tercer cuarto, culminando su juego de 22 tantos y enviando a Minnesota al cuarto período con una ventaja de 32 puntos.

Seis jugadores de los Timberwolves terminaron con doble dígito de puntos, incluidos los cinco titulares. Jaden McDaniels y Rudy Gobert anotaron 15 cada uno y la estrella Anthony Edwards tuvo una noche relativamente tranquila con 13 al acertar cinco de 14 tiros.

La primera selección del draft, Cooper Flagg, y Brandon Williams anotaron 15 puntos cada uno para Dallas, que cayó a 1-2 en el segundo juego de partidos consecutivos esta temporada. Los Mavericks venían de una victoria sobre Portland el domingo.

Dallas no contó con dos de sus hombres grandes que fueron descansados para el manejo de lesiones en el segundo de juegos consecutivos. Daniel Gafford se perdió el partido del lunes por una lesión en el tobillo, mientras que Dereck Lively II fue descartado por una molestia en la rodilla. Anthony Davis también sigue fuera para los Mavericks, lo que le dio al novato Moussa Cissé la primera titularidad en su carrera.

