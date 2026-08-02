Hit de desempate de Fermín en la 9na de 4 carreras ayuda a Cardenales a vencer 5-1 a Azulejos

El dominicano José Fermin conectó un sencillo que rompió el empate en la novena entrada y los Cardenales de San Luis derrotaron el domingo por 5-1 a los Azulejos de Toronto, evitando una barrida de tres juegos.

Matthew Liberatore lanzó seis entradas sin permitir carreras y el dominicano George Soriano (4-3) trabajó una entrada para llevarse la victoria, mientras los Cardenales aprovecharon una novena de cuatro carreras para cortar una racha de ocho derrotas consecutivas ante Toronto.

El cerrador de los Azulejos, Louis Varland (3-4), dio base por bolas a Masyn Winn para abrir la novena. Winn avanzó a tercera con un hit de Bryan Torres antes de anotar con el sencillo de línea de Fermin al jardín central.

Dos outs después, Torres anotó por un error de tiro del segunda base mexicano Luis Urías. Luego Jordan Walker conectó un sencillo de dos carreras, lo que sacó del juego a Varland.

El sencillo dentro del cuadro del mexicano Alejandro Kirk en la segunda fue el único hit permitido por Liberatore. El zurdo otorgó una base por bolas y ponchó a siete.

Los Azulejos empataron ante Soriano en la octava. El venezolano Andrés Giménez se embasó con un sencillo con dos outs y se robó la segunda antes de anotar con el doble de Urías.

El derecho de los Azulejos, Max Scherzer, permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas. Scherzer dio una base por bolas y ponchó a cinco, elevando su total de por vida a 3.512.

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