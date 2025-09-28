Jonrón de tres carreras de Rocchio en la 10ma da triunfo a Guardianes 9-8 sobre Rangers

El venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón de tres carreras en la décima entrada y los Guardianes de Cleveland se recuperaron el domingo para una victoria de 9-8 sobre los Rangers de Texas, poniendo un punto de exclamación en su improbable título de la División Central de la Liga Americana.

Cuando los Tigres de Detroit perdieron 4-3 en Boston más temprano en el día, los Guardianes completaron la mayor remontada para ganar un campeonato de división o Liga en la historia de las Grandes Ligas.

Los Guardianes recibirán a los Tigres en el Juego 1 de su Serie de Comodines al mejor de tres el martes.

Cleveland tenía un récord de 40-48 y estaba 15 1/2 juegos detrás de Detroit el seis de julio antes de comenzar la larga remontada.

Es el 13º título de la División Central de la Liga Americana para Cleveland, pero la primera vez que lo logran consecutivamente desde que ganaron tres seguidos de 2016 a 2018.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1 con una anotada. El dominicano Ezequiel Duran de 5-1. El mexicano Alejandro Osuna de 4-1 con dos producidas. El mexicoamericano Rowdy Téllez de 1-1 con una anotada y tres producidas.

Por los Guardianes, los dominicanos Jhonkensy Noel de 3-2 con una anotada y una producida, Angel Martínez de 3-1 con dos anotadas y José Ramírez de 5-2. El boricua Johnathan Rodríguez de 2-1 con dos producidas.

