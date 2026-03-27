Tiger Woods sufre accidente con auto volcado en Florida

El golfista de renombre mundial Tiger Woods se vio envuelto en un accidente automovilístico el viernes, cuando su vehículo volcó cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Martin confirmó el incidente, que tuvo lugar poco después de las 2 de la tarde.

Aunque las autoridades no han revelado más detalles sobre el suceso, una fuente citada por CBS 12 indicó que no hubo lesiones graves. El representante de Woods en Excel Sports no respondió de inmediato a las solicitudes de información.

Este es el tercer accidente automovilístico en el que Woods se ve implicado. El más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su SUV se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods dijo después que los médicos consideraron la amputación.

open image in gallery Las autoridades señalan que el accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde ( Foto AP/Reinhold Matay )

Woods había estado trabajando para volver al golf tras una séptima cirugía de espalda el septiembre pasado. No había decidido si podría jugar el Masters del 9 al 12 de abril.