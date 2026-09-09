Tiafoe abraza a Michelsen y le ofrece un hombro para llorar tras su triunfo en el US Open

Frances Tiafoe sabía que Alex Michelsen necesitaba el consuelo.

Así que, después de propinarle a su compatriota estadounidense una devastadora derrota en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el martes, Tiafoe sostuvo a Michelsen en un largo abrazo mientras el joven de 22 años sollozaba sobre su hombro.

Michelsen disputaba su primer cuarto de final de un Grand Slam y estaba a apenas unos puntos de ganarlo tras adjudicarse los dos primeros sets. Tiafoe, undécimo preclasificado, remontó para imponerse 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6). Comenzó su reacción después de que Michelsen no lograra cerrar el partido con su servicio cuando tenía ventaja de 5-4 en el tercer set.

"Es un jugadorazo", dijo Tiafoe. Debería haber ganado fácilmente hoy. Tengo que darle un reconocimiento a Alex Michelsen

Este fue el tercer partido profesional entre ambos, con Tiafoe ganando los dos enfrentamientos anteriores. Michelsen comentó tras su victoria en cuarta ronda que había mejorado y que intentaría cambiar las cosas.

“También es un tipo increíble y un muy buen amigo mío”, añadió Michelsen.

Tiafoe tiene 28 años, es uno de los referentes del tenis masculino estadounidense y uno de los favoritos del público en el Abierto de Estados Unidos, donde ha alcanzado su tercera semifinal.

Al anticipar el partido el domingo, Tiafoe dijo que había entablado una amistad con Michelsen.

“Tenemos una buena relación”, expresó. “Siempre nos estamos riendo y bromeando”.

Michelsen abandonó la cancha con una toalla sobre la cabeza, levantando el brazo para reconocer los aplausos del público.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP