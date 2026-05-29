Thunder y Spurs se juegan el título del Oeste en el Juego 7; el ganador va a las Finales

La última vez que Shai Gilgeous-Alexander y el Thunder de Oklahoma City jugaron un Juego 7 fue para en el partido más importante, uno que decidió el campeonato de la NBA de la pasada temporada.

Y por eso, cuando el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA habló del Juego 7 que se avecina contra los Spurs de San Antonio el sábado por la noche para decidir el título de la Conferencia Oeste, quizá pareció levemente sorprendente que pronunciara estas cinco palabras: “El partido más importante de mi carrera”.

“Es el próximo partido”, añadió de inmediato el astro canadiense. “Y si pierdo, mi temporada se acaba”.

Así de simple. Juego 7. Spurs contra Thunder. El ganador va a las Finales de la NBA para enfrentar a los Knicks de Nueva York a partir del miércoles por la noche. El perdedor se va a casa a lamentar lo que pudo haber sido.

El Thunder terminó 2-0 en Juegos 7 la temporada pasada en su camino al título de la NBA. Victor Wembanyama, la joven estrella francesa de los Spurs, hará su debut en un Juego 7.

“Sé que habrá mucha atención adicional, muchas miradas observando”, reconoció el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Será un ambiente hostil, pero llevamos mucho tiempo diciendo esto: hemos tenido muchas primeras veces. Esta será un poco más importante o con más en juego que todas las demás. Ese es el objetivo a medida que sigues jugando y la temporada se alarga”.

Esta será apenas la segunda vez en la historia de la NBA que dos equipos que ganaron 62 o más partidos cada uno durante la temporada regular se enfrentan en un Juego 7. La otra fue en 1981, cuando Boston venció a 91-90 a Filadelfia para ganar el título de la Conferencia Este.

Fácilmente se puede decir que Wembanyama está a punto de jugar el partido más importante de su carrera. Aunque, por otro lado, quizá él no esté de acuerdo con esa idea.

Pero para el gigante de 2,24 metros, que anotó 28 puntos en 28 minutos para liderar la paliza de San Antonio en el Juego 6 que evitó la eliminación y metió a los Spurs en el séptimo, cada partido es un séptimo Es la actitud con la que ha salido a la cancha desde que tiene memoria. Es el enfoque que lo formó y probablemente lo ayudó a llegar a este momento.

“Para mí, ganar en la NBA hoy no es más importante que ganar un campeonato regional cuando jugaba en la categoría Sub13”, expresó Wembanyama en su francés natal tras la victoria del Juego 6 el jueves por la noche. “El impulso competitivo se siente exactamente igual”.

El Juego 1 fue un emocionante duelo con doble prórroga, en el que ninguno de los equipos llegó a tener una ventaja de más de 10 puntos antes de que los Spurs terminaran imponiéndose. Y en el Juego 2, la mayor ventaja de Oklahoma City fue de 13 antes de que el Thunder ganara por nueve.

Las diferencias han crecido a medida que avanza la serie. Ambos equipos tuvieron ventajas de al menos 15 unidades en distintos momentos del Juego 3 (que ganó el Thunder por 15), los Spurs llegaron a estar arriba por 25 antes de ganar el Juego 4 por 21, el Thunder se adelantó por 20 antes de ganar el Juego 5 por 13, y los Spurs se fueron arriba por 28 antes de ganar el Juego 6 por 27.

Así que, los partidos en sí quizá no hayan sido todos clásicos. La serie, en conjunto, sí lo parece. Y después de todos los altibajos para ambos equipos, todo se reduce a un partido — el 12.º entre ellos esta temporada. San Antonio tiene marca de 7-4.

“Lo que hemos aprendido más que nada es que cada partido tiene una vida nueva. Cada partido hay que ganárselo si quieres ganarlo. El Juego 7 no será diferente", comentó el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Obviamente es un rival de calidad. Tenemos que jugar mucho mejor de lo que jugamos (en el Juego 6) y lo entendemos por una serie de experiencias... Vamos a descansar y recuperarnos, aprender del video, tomar las lecciones (del Juego 6) que sean relevantes para el Juego 7 y estar listos para salir ahí y lanzar nuestro mejor golpe”.

La historia muestra que eso es exactamente lo que el Thunder sabe hacer.

Desde el inicio de los playoffs de 2025, Oklahoma City tiene marca de 9-0 en el partido inmediatamente posterior a una derrota en playoffs —y ganó esos encuentros por un promedio de 15,4 puntos.

“Somos simplemente un grupo motivado y aceptamos el desafío que tenemos por delante”, manifestó Gilgeous-Alexander. “Cada partido va a presentar un reto diferente y, obviamente, cuando pierdes, duele un poco más y hay un poco de motivación extra, y tendemos a pelear un poco más fuerte”.

Y dado que este es un Juego 7, ambos equipos pelearan duro.

Gilgeous-Alexander disputará su cuarto Juego 7. Wembanyama estará en el primero. La mayoría de los jugadores de la rotación de los Spurs estarán en este escenario por primera o segunda vez. Pero todos saben lo que está en juego.

“Creo que ha habido muchos Juegos 7 legendarios y siento que somos un grupo que quiere ser parte de eso”, indicó el novato de los Spurs Dylan Harper, cuyo padre —el cinco veces campeón Ron Harper— disputó un par de Juegos 7. “Queremos ser parte de ese tipo de historia de los Juegos 7. Vamos a salir ahí a golpear. Pase lo que pase, simplemente lo vamos a dejar todo en la cancha”.

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