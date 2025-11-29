George y Markkanen ayudan a Jazz a romper racha de 4 derrotas al vencer 128-119 a Kings

Keyonte George anotó 31 puntos y Lauri Markkanen agregó 28 para que el Jazz de Utah quebrara una racha de cuatro derrotas al doblegar el viernes 128-119 a los Kings de Sacramento.

Brice Sensabaugh sumó 20 puntos por el Jazz, que terminó con un registro de 1-3 en el grupo de la Copa NBA.

Russell Westbrook, el líder de la NBA en triples-dobles, logró el 206º de su carrera con 16 puntos, 14 asistencias (su mayor cifra en la campaña) y 12 rebotes por Sacramento, que no ganó en cuatro partidos de la Copa NBA. Zach LaVine lideró a los Kings con 34 puntos, y Keegan Murray agregó 23 unidades y nueve rebotes.

Sacramento, que estaba 11 puntos abajo al descanso, redujo la desventaja a 67-65 con un triple de Murray, pero no se acercó más.

George encestó triples consecutivos y siguió con una flotadora para ayudar a Utah en el restablecimiento de una ventaja de dos dígitos. El Jazz cerró el tercer cuarto con una racha de 10-0, culminada por una bandeja de Jusuf Nurkic para una ventaja de 90-73.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes