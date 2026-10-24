Thompson bloquea tiro de Wembanyama en el último segundo y Rockets vencen 114-110 a Spurs

Amen Thompson bloqueó un intento de bandeja de Victor Wembanyama que hubiera empatado el partido con menos de un segundo por jugar, y los Rockets de Houston resistieron apenas para vencer el viernes 114-110 a los Spurs de San Antonio.

Fred VanVleet encestó dos tiros libres para los últimos puntos después de que Thompson frenó a Wembanyama, de 2,24 metros, en la pintura. Los Rockets han iniciado su temporada con dos victorias.

Kevin Durant registró 20 puntos, siete rebotes y seis asistencias en un partido que marcó el regreso a casa para el exastro de la Universidad de Texas. Thompson sumó 20 puntos y 10 rebotes.

Wembanyama sumó 25 puntos y 13 rebotes, pero San Antonio cayó a 0-2. El astro francés encestó un triple lejano con tablero en la posesión anterior al bloqueo de Thompson, de 2,01 metros, pero no contó porque el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, había pedido tiempo muerto con 5 segundos por jugar antes de que Wembanyama soltara el balón.

Alperen Sengun anotó 29 puntos, incluidos ocho consecutivos en el cuarto periodo, por los Rockets. Sengun, de 2,11 metros y 110 kilos, se abrió paso en la pintura para generar bandejas y tiros libres.

Los Spurs consideran a Austin parte de una megaregión que han cultivado durante varios años. Han jugado partidos aquí en cada temporada desde 2022-23, un total de nueve. Hay otros dos programados para febrero.

Aunque era un partido como local de los Spurs, Durant tuvo su cuota de aficionados. Fue el jugador universitario del año a nivel nacional con Texas en 2006-07. Durant encestó un triple crucial con 1:34 por jugar.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes