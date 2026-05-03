Thomas, Gelof y Soderstrom conectan jonrón en triunfo de Atléticos 7-1 sobre Guardianes

Colby Thomas, Zack Gelof y Tyler Soderstrom conectaron jonrones para respaldar una sólida apertura de Aaron Civale, y los Atléticos vencieron 7-1 a los Guardianes de Cleveland el domingo para evitar una barrida en la serie.

Thomas conectó su primer jonrón de la temporada, abriendo la segunda entrada ante el novato Parker Messick (3-1) para poner el 1-0.

McNeil tuvo su tercer juego consecutivo con múltiples imparables cuando impulsó tres carreras con un doble de dos outs ante Peyton Pallette, quien necesitó 36 lanzamientos para retirar el episodio en la séptima.

Civale (3-1) permitió una carrera con siete hits y dos bases por bolas en seis entradas. Retiró a Daniel Schneemann para cerrar la primera y la tercera entradas con corredores en las esquinas.

Justin Sterner, Mark Leiter Jr. y Joel Kuhnel lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras por los A's.

Messick permitió cuatro carreras con seis hits en cinco entradas. El zurdo había permitido un jonrón y 22 hits en sus primeras 36 entradas esta temporada.

Kurtz se fue de 4-1 para extender a 28 la racha vigente más larga embasándose. ___

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