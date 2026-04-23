Jonrón de 3 carreras de Benintendi en la 9na da a Medias Blancas triunfo 4-1 ante Diamondbacks

Andrew Benintendi conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la novena entrada, lo que impulsó a los Medias Blancas de Chicago a superar el jueves por 4-1 a los Diamondbacks de Arizona, para su tercera victoria en cuatro juegos.

Con el marcador 1-1, Chase Meidroth recibió una base por bolas de cuatro lanzamientos de Paul Sewald (0-3) y avanzó con el toque de sacrificio de Tristan Peters. El bateador emergente cubano Edgar Quero negoció otra base por bolas y Benintendi, que batea para .216, siguió con un batazo: envió una recta 2-2 a 410 pies hasta el área de la piscina en el jardín derecho-central para su segundo jonrón de la temporada.

El dominicano Seranthony Domínguez lanzó una novena perfecta para su quinto salvamento.

Michael Soroka, de Arizona, permitió una carrera y siete hits en cinco entradas. El cubano Miguel Vargas conectó un sencillo productor del empate en la tercera.

El venezolano Ildemaro Vargas, de Arizona, pegó un sencillo en la cuarta entrada para extender a 21 juegos su racha de hits, que se remonta a la temporada pasada. ___

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